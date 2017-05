Wéi et heescht, hätt duerch dëse Retard ee vun den éischte Locatairen, an zwar d'Galeria Inno annoncéiert, sech aus dem Projet wëllen zeréck ze zéien. Dat kanadescht Mammenhaus hätt déi Decisioun getraff. Ursaach dofir si Retarde beim Bau.



Et war u sech geplangt, dass d'Galeria Inno eent vun den éischte Geschäfter an dem neie Komplex um Hamilius sollt sinn, an am Fréijoer d'nächst Joer seng Diere géif opmaachen. Dorausser schéngt elo näischt ze ginn. Ee Spriecher vum Mammekonzern huet nämlech géintiwwer dem Wort confirméiert, dass ee sech aus dem Projet géif zeréck zéien.



Dass d'Geschäft net wéi geplangt Uganks 2018 kéint opmaachen, duerch Retarden um Schantjen, géif nämlech géint dat, wat am Kontrakt steet, verstoussen. Wéi et weider vum kanadesche Konzern heescht, deem nieft Galeria Inno och Kaufhof gehéiert, géif een awer weiderhin all Méiglechkeeten iwwerpréiwen, fir an der Benelux-Regioun ze expandéieren.



Nieft Galeria Inno war och geplangt, dass d'Fnac an d'Supermarchéschaîne Delhaize hir Dieren um Royal Hamilius sollen opmaachen. Fir d'Fnac soll dat och am Fréijoer d'nächst Joer de Fall sinn, dee Moment soll och de Parking opgoen, de Supermarché soll am Februar 2019 nozéien.