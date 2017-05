An de Ministèrë vu Corinne Cahen, Jean Asselborn a François Bausch waart ee bis Geriichtsaffären, déi nach am gaange sinn, ofgeschloss sinn.

Et wëll een net nees zwee Mol mussen ufänken, nodeem am Fall vun der geplangter Containerstruktur zu Stengefort d'Verwaltungsgeriicht am Hierscht zejoert d'Decisioun geholl hat, datt de POS net kéint ëmgesat ginn, well et misste weider Ëmwelt-Etude ginn. D'POS-Prozeduren zu Mamer a Jonglënster sinn dëst Joer obligatoresch deklaréiert ginn, mä wéi gesot gëtt op d'Uerteeler vum Geriicht gewaart, éier ugefaange gëtt mat Bauen.

No Entrevuë mat der Stengeforter Gemeng, wou sech jo och an deem Kader eng Biergerinitiativ gegrënnt hat, koumen d'Ministèren awer e Schrëtt weider, well elo net méi sollen 300 Demandeurs d'Asyl logéiert ginn, mä nëmmen nach eng 100 Leit an durabele Strukturen. Parallel wieren och Gespréicher gelaf, fir den Terrain eventuell iwwert eng punktuell Ännerung vum PAG ëmzeklasséieren.

Den Ament si knapp 30 Flüchtlingen zu Stengefort a Strukturen vum OLAI hebergéiert.

Alles dat geet aus der Äntwert vun de Ministeren Cahen, Asselborn an Bausch op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierten Fernand Kartheiser ervir.