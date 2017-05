13:43

CITA: Chantier op der Tréirer A1 Richtung Gaasprecher Kräiz tëscht der Sortie an der Opfahrt Sandweiler op der Bréck déi iwwert den Iergäertchen geet. Do ass déi riets Bunn zou well e Lach an der Strooss ass, bis muer de Moien 6 Auer. Dat staut virun allem dann den Owend am Beruffstraffik!