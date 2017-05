Et soll an Zukunft keen Ënnerscheed méi gemaach ginn, ob een eng Zigarett, eng elektronesch Zigarett oder eng Shisha fëmmt.

Den 31. Mee wäert iwwert dat neit Fëmmgesetz an der Chamber ofgestëmmt ginn. Um Dënschdeg de Moien hunn déi Deputéiert an der Gesondheetskommissioun eng leschte Kéier driwwer diskutéiert. An Zukunft sollen ënnert anerem déi elektronesch Zigarett an d’Shisha mat der normaler Zigarette gläich gestallt ginn.





Fëmmgesetz - De Reportage vum Frank Elsen



Dëst ass eent vun den Elementer, dat am neie Gesetzesprojet virgesinn ass. Der CSV no géif d’Regierung hei de richtege Wee goen, erkläert d’Deputéiert Nancy Arendt.

Nancy Arendt: Do ginn et nach keng genau Etüd wéi schiedlech, wéi onschiedlech datt se sinn. Dofir hu mer eis do léiwer op de séchere Wee gemaach a gesot mir setze se gläich mat der klassescher Zigarett. Alleguer déi Plazen, wou eben déi Jonk oder wou d'Leit hautdesdaags net däerfe fëmmen (Café, Disco, Mallen), dass déi genausou traitéiert gi fir déi elektronesch Zigarett, wéi et fir déi klassesch ass.



Net där Meenung ass de Marc Baum vun déi Lénk.

Marc Baum: Mär mengen, datt et do awer nach en Ënnerscheed gëtt an datt een deen och respektéiere soll, an datt et éischter souguer d'Zigarett banaliséiert, wann een d'elektronesch Zigarett op de selwechten Niveau setzt. Dofir wäerte mir eis bei deem Gesetz enthalen.



An Zukunft, soll awer och d’Fëmmen am Auto, op Spillplazen an iwwerall do wou Kanner ënnert 12 Joer sinn, verbuede ginn. Donieft, soll net méi op Sportsplaze gefëmmt ginn, wa Jonker ënnert 16 Joer präsent sinn. Ma och d’Reklammen op den Zigarettepäck sollen nach besser reglementéiert ginn.

D’Mentalitéite vun deene Jonke missten dann och besser beaflosst ginn, mengt d‘Josée Lorsché vun déi Gréng.

Josée Lorsché: Amplaz, dass ee Reflex huet ze fëmmen, wann ee mengt et misst ee cool ginn, ginn et nach aner Methoden, déi méi gesond si wéi ze fëmmen. Ech denken einfach, d'Fëmmen däerf net méi als normal ugesi ginn. Do ass vill Aarbecht ze leeschten.



Dem Cecile Hemmen no, spillt awer och d’Sensibiliséierung eng wichteg Roll.

Cécile Hemmen: Do ass de Ministère och gefuerdert, fir herno alles dat wat mer an deem Gesetztext hei festgehalen hunn, fir dat och no baussen ze kommunikéieren. Bon, an da mussen natierlech d'Autoritéiten hir Aarbecht maachen. Do ginn et och Panneauen déi opgestallt ginn.. wéi ass et an de Bare virdru gehandhaabt ginn, wéi ass et an de "lieux publics" gehandhaabt ginn. Ech mengen hei ass eng Extensioun, déi elo proposéiert gëtt. Dat wäert dann och esou ëmgesat ginn.



D’Zil wier et, deene Jonken nach besser entgéint ze kommen, esou d’Presidentin vun der Gesondheetskommissioun.