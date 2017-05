X

D'Douane huet op Uerder vum Parquet op der "Tattoo Convention" de leschte Weekend an der Luxexpo 15 preparéiert doudeg Déiere confisquéiert. Et hätt sech ëm "Trophäen" gehandelt, ma well d'Déieren ënnert Aarteschutz stéingen, dierft ee se weder lieweg, nach dout verkafen. Wien dogéint verstéisst, huet mat Strofe bis zu 750.000 Euro ze rechnen ...Da gouf eng Enquête lancéiert wéinst Verdacht op illegal Beschäftegung. De Sécherheetsdéngscht hat net déi néideg Handelsermächtegung.A parallel goufe Verstéiss am Beräich Hygiène a Liewensmëttel festgestallt.Fir grouss Opreegung hat op der Convention jo och d'Meldung gesuergt, datt doudeg, mumifizéiert Welpe verkaaft goufen ...Communiqué par: Administration des douanes et accises

Am vergangenen Wochenende beschlagnahmte die Zoll- und Akzisenverwaltung bei einer Kontrolle auf der Tattoo Convention in der Luxexpo, in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, 15 präparierte Tiere, sogenannte Trophäen, die unter den Artenschutz fallen.

Diese Tiere wurden im Rahmen der Tattoo Convention den Besuchern zum Kauf angeboten.

Festzustellen bleibt, dass diese Tiere ob lebend oder tot unter den Artenschutz fallen und nicht zum Kauf angeboten werden dürfen. Verstöße gegen diese Gesetzgebung können mit einem Bußgeld von bis zu 750.000 Euro geahndet werden.