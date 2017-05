Aktuell wieren Onéierlecher ënnerwee, déi den Numm vun MSF mëssbrauchen, an esou Suen an hir eegen Täsch stiechen.

Médecins sans frontières deelt da mat, dass Onéierlecher dobaussen ënnerwee sinn, déi sech als Collaborateuren ausginn a Sue froen. MSF géing awer ni Donen op der Strooss unhuelen, ma d'Leit froen, fir eng Promesse de Don z'ënnerschreiwen a Suen z'iwwerweisen. Donieft wären all d'Mataarbechter vun der Organisatioun kloer z'erkennen u Kleeder an engem Badge mam Logo vun MSF.



PDF: De Communiqué vun MSF



Communiqué de presse



MSF n'accepte pas d'argent dans la rue



Suite au signalement d'une personne ayant usurpé l'identité de MSF aux abords de l'hôpital Kirchberg à Luxembourg le lundi 23 mai, nous tenons à informer la population que MSF Luxembourg n'accepte jamais d'argent liquide lors de ses campagnes de sensibilisation en rue et dans les centres commerciaux. À la place, les équipes proposent aux personnes qui souhaitent soutenir l'organisation de remplir un formulaire attestant de leur promesse de don.

Nous précisons également que les équipes sont facilement reconnaissables : chaque collaborateur porte des vêtements et un badge avec le logo MSF. Nous recrutons et formons nous-même le personnel et nous les accompagnons durant toute la durée de la mission.

Votre don nous permet de secourir les personnes en détresse

Médecins Sans Frontières est financée à 92% par des dons privés. L'organisation préserve ainsi son indépendance et sa capacité à apporter une aide d'urgence là où les besoins sont les plus importants. Toute personne qui fait un don à MSF reçoit une lettre de remerciement et une attestation fiscale ainsi que des informations régulières sur les projets de l'organisation.

De façon concrète, nos donateurs sont ainsi assurés que leur contribution permet de soulager les souffrances des plus démunis.

Si vous rencontrez une personne qui récolte des dons en espèces au nom de Médecins Sans Frontières, nous vous prions de nous en informer. Nous pourrons ainsi prendre des mesures appropriées. En cas de doute, n'hésitez pas à appeler notre service donateurs au 33 25 15.