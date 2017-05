Wat daache Pëlle géint den Examensstress? (23.05.2017) Examen, Prüfungen oder och just ee Virstellungsgespréich.

De Professor Vögele vun der Uni Lëtzebuerg beschäftegt sech schonn zanter iwwer 30 Joer mam Prüfungsstress bei Schüler a Studenten. Leiere bis spéit an d‘Nuecht. Alles Widderhuelen. Vill Zäit investéieren. An dann den Dag vum Examen. All déi Méi fir näischt. Alles fort. Ee Blackout. Eng Horrorvirstellung. Wann et net geet, dann muss een sech eben aneschters hëllefen denken da vill. Hautzedaags huet Pharmaindustrie dat gemierkt.An den Apdikten brummt den Ëmsätz vu speziellen Preparater fir d’Schüler. Vill vun deene Preparater sinn net als Medikament klasséiert. Se kënne ganz einfach, ouni Ordonnance kaaft ginn. D’Ingrediente sinn dacks Stoffer, déi schonn zanter Dausende vu Jore bekannt ginn. Mee bréngen déi Präparater ee Virdeel? Wat bewierken déi Pëllen? Eng vun deenen wichtegsten Grondregelen ass: Dru Gleewen.Stress a Prüfungsangscht si Phänomener déi ëmmer méi dacks optauchen. Fir déi Betraffen ass et wichteg, dass ee sech gutt op d’Prüfunge virbereet. Präparater a Medikamenter sollen awer de leschte Wee sinn. Et dierf ee sech agestoen, dass et normal ass, net ëmmer de Beschten ze sinn.