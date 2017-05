Prostitutioun - Avis vum Staatsrot: Reportage vum Nico Graf



Wou et ëmmer drëms geet, wat ee maache kann a wat bewise gi kann.

An hirem Exposé des motifs fir de Projet de loi schreift d'Regierung, et géif an der Haaptsaach 3 legal Attitudë vis-à-vis vun der Prostitutioun ginn, queesch duerch d'Länner. Do géif et eng reglementaristesch Attitude ginn, déi drop aus wier, d'Prostitutioun z'encadréieren an ze kontrolléieren. Déi abolitionistesch Approche wier déi, d'Zuhälter ze poursuivéieren. An d'Prohibitioun géif probéieren, Zouhälter, Prostituéiert a Clienten ze penaliséieren. Déi Lëtzebuerger Approche wier e bëssen abolitionistesch an e bësse reglementaristesch, wëll soen: d'Prostitutioun gëtt net verbueden, mä Mënschenhandel a sexuell Ausbeutung solle poursuivéiert ginn.

An domat ass ee matzendran an engem vun de Problemer, deen de Staatsrot ervirhieft, nämlech deem vun der "Débauche". Gelift? Jo,well den Ament steet am Gesetz, datt Enquêteure Plazen - also Haiser a Privat(!)wunnengen - perquisitionnéiere kéinten, wou bekannt wier, datt gewéinlech, notoirement, "Débauche" géif stattfannen. "Débauche", iergendwéi een aalt Wuert – dat bedeit awer nëmmen "Ausschwäifung" – a wéi soll déi verbuede ginn a wat ass dat?



De Staatsrot proposéiert also, datt Perquisitioune däerfe sinn op Plazen, wou bekannt ass, datt et präzis, sécher a concordant Indicë géif ginn, datt do Zouhälter-Aktivitéiten am Gaange wieren – dat heescht de Mënschenhandel an déi sexuell Ausbeutung solle verfollegt ginn an net de Mënsch, dee sech prostituéiert oder soss iergendwéi ausschwäift.

Op engem zweete Punkt menacéiert de Staatsrot mat enger Opposition formelle. Do geet et hinnen drëms, datt d'Gesetz méi präzis misst sinn. An zwar a Fäll, wou vulnerabel Leit gezwonge ginn, sexuell Handlungen ze maachen oder wou eben Zwang besteet – do misst ganz kloer gesot ginn, géint wéi eng Artikele vum Code pénal géif verstouss ginn – also méi Präzisioun w.e.g. an deem quokelegen Domaine.

An dann zitéiert de Staatsrot nach den Avis vun den zwee Procureuren, dee ganz kritesch wier. Och do geet et ëm déi vulnerabel Leit, wëll soe potentiell Zouhälter-Affer. Wéi soll ee genee, juristesch fest, beweisen, datt e Mënsch gezwonge ginn ass, fir sech ze prostituéieren? Dat wier schwéier an d'Procureure géife prophezeien, datt et – repressiv gekuckt – schwéier wäert sinn, déi nei Dispositioune penal effikass ze maachen.