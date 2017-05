Le 24 mai 2017, quelque 700 élèves du Grand-Duché feront leurs premiers pas dans le monde du travail pour découvrir, l’espace d’une journée, un métier atypique pour leur genre.



Malgré les progrès et changements de mentalités ces dernières années, les jeunes continuent bien souvent encore d’être orientés différemment selon leur sexe. Les formations ou professions à caractère «technique» reviennent aux garçons, tandis que les filles se voient proposer des parcours à caractère «administratif» ou «social».



C’est dans l’optique de combattre ces stéréotypes et de thématiser les perceptions contradictoires au sujet du rôle des femmes et des hommes dans la vie professionnelle et familiale que le «Girls’Day - Boys’Day» a vu le jour. En effet, l’initiative représente une opportunité unique pour les élèves d’être sensibilisés grâce à une offre élargie de stages en entreprise, à une profession dite atypique pour leur genre. Cette initiative est également une occasion de les rapprocher du monde du travail.



Cette immersion, soit en entreprise privée, soit dans une administration étatique ou communale, offre également aux participants la possibilité de se confronter aux réalités et aux exigences du marché du travail, tout en suscitant d’éventuelles vocations.



L’édition 2017 a pu compter à nouveau sur le soutien fidèle des entreprises et des administrations: elles étaient près d’une centaine à proposer plusieurs places de stages sur le site internet www.girlsdayboysday.lu. Le fait que l’édition 2017 s’adresse uniquement aux élèves des classes de 6e/8e et 5e/9e de l’enseignement secondaire et secondaire technique n’a aucunement freiné leur engouement pour l’initiative.



Depuis 2017, la Maison de l’orientation coordonne cet événement qui a pour vocation de contribuer à une orientation plus efficace des jeunes. Elle collabore avec le service d’orientation professionnelle de l’ADEM, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi que le ministère de l’Égalité des chances.