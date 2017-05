E Méindeg ass en Aarbechter bei engem Accident op engem Chantier um Kierchbierg gestuerwen. D'Grënn bei all Aarbechtsaccident si verschidden, déi heescht et ze klären, seet de Jean-Luc De Matteis vum OGBL.

Et gëtt enorm vill gebaut. Den Drock wär grouss, d'Delaie géifen ëmmer méi kleng ginn an d'Demande no Schichtaarbecht méi grouss. Dogéint wiere mir eis als Gewerkschaft, sou de Jean-Luc de Matteis.

Extrait Jean-Luc de Matteis



D'Regierung muss, wa si e Bau an Optrag ginn, och kucken, datt d'Entreprisen an doduerch d'Aarbechter um Terrain duerch d'Delaien net ënner Drock geroden. Et ass dann d'Responsabilitéit vum Staat fir ze kucken, datt d'Leit ënner uerdentlechen Aarbechtskonditioune schaffen. De Jean-Luc de Matteis mengt, datt wann de Staat mam gudde Beispill géif virgoen, datt déi Privat Bauhären da géifen nozéien. Et géint een et awer och no der Gréisst vum Chantier reglementéieren. Pro Meter Cube Aarbecht e gewëssen Delai, wou een net drënner dierf goen, esou géifen d'Leit manner ënner Drock geroden.

Et versteet een, datt eenzel Chantieren op de Schinne zum Beispill musse kuerz gehale ginn. Iwwer e puer Deeg Schicht schaffe wär net de Problem. Mä iwwer Méint, dat géif den Drock ferm erhéijen.

Vun engem allgemenge Sécherheetsproblem op de Chantiere kéint een net schwätzen. Mä et misst een ebe kucken, datt déi Sécherheetskultur bis an all Betrib geet. Jiddwer Betrib misst dat néidegt Material hunn an d'Leit forméiert ginn. D'ITM misst och präventiv kontrolléieren. D'Sécherheet misst Prioritéit sinn um Chantier, sou den OGBL.