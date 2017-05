© RTL Télé Lëtzebuerg / Archivbild

E Mëttwoch de Moien gouf an der Educatiounskommissioun iwwer d'Reprise vun denvun den Reliounsenseignanten diskutéiert.Fir den neie Wäerteunterrecht z’enseignéieren, mussen d’Enseignen an Zukunft eng Formatioun vu 16 Stonnen absolvéieren. Gewësse Formatiounskonditiounen, wäerten awer an Zukunft iwwerholl ginn, erkläert den Educatiounsminister, Claude Meisch. Kloer ass och, datt d'Leit finanziell an Zukunft näischt verléieren, ma Eenzelner souguer éischter eppes wäerte bäikréien, well se aner Aufgabe kënnen iwwerhuelen. D'Offer vun der Reprise gëllt fir déi nächst 3 Joer.Am Gesetzprojet ass awer och virgesinn, datt een Equivalent vun 40 Temps Plein vum Staat an der Kathoulescher Kierch wäert finanzéiert ginn.

Dem LSAP-Deputéierte Georges Engel no, géifen déi Concernéiert näischt un hire Konditioune verléieren. Ma awer wier et eng ganz technesch Matière. Do spillt den Enseignement mat dran, awer och d'Fonction publique, well déi Leit an de Staatsservice drakommen. Et ass allgemeng awer eng exzeptionell Situatioun, déi Leit gi jo net nees beim Bistum agestallt, fir dass se da vum Staat kënnen iwwerholl ginn.



Der CSV no, wier et besser gewiescht, wann een de Reliouns-a Moralsunterrecht an de Schoule bäibehalen hätt, ënnersträicht de Laurent Zeimet. Et wier ee prinzipiell net domat d'Accord, dass de Wäerteunterrecht agefouert gëtt, also dann och net, dass déi Leit, déi bis ewell de Reliounsunterrecht gehale hunn, elo mussen iwwerholl ginn oder an aner Servicer kommen.



Well de Gros vun de Reliounsenseignanten aktuell virun enger onklorer Zukunft stinn, géif een d’Attitude vun der Regierung net novollzéien, esou nach de Laurent Zeimet.