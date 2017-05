D'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener huet déi Visioun um Mëttwoch op enger Konferenz an der Chambre de Commerce virgestallt.

Lëtzebuerg soll eng "Smart City" ginn (24.05.2017) Alles soll iergendwéi matenee vernetzt ginn an dat soll zu enger méi gesonder Liewensqualitéit an enger méi gesonder Ëmwelt féieren.

Lëtzebuerg soll eng sougenannt ''Smart Nation'' ginn: dat soll zu méi Liewensqualitéit féieren, enger gesonder Ëmwelt, Energie soll net verbëtzt, mä effizient genotzt ginn. An d Land an d'Stied solle méi sécher ginn.

D'Digitaliséierung wär de Schlëssel fir dat Zil ze areechen. Eng liicht Aufgab wier dat awer net. All Gemeng, all Stad an esouguer all Dierfchen hei am Land misst op den Zuch vun der Digitaliséierung opsprangen.



Als konkret Beispill fir Projete mat nohalteger Wierkung huet d'Francine Closener de sougenannte Car-sharing genannt. Dovu kéinte virun allem dann och Privatpersoune profitéieren. Als Virbild fir eng intelligent Stad gouf Kopenhagen ernimmt. Do géifen Daten intelligent ausgewäert ginn, mam Zil dem Klima net méi mat Ofgasen ze schueden. Lëtzebuerg wär a Saachen drëtt Industriell Revolutioun, wéi den Jeremy Rifkin se beschriwwen huet, awer ganz gutt opgestallt, sou d'Francine Closener nach.