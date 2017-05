E Käerjenger Munitiounslager (24.05.2017) Lëtzebuerg am 1.Weltkrich, eng Expo suergt fir ganz vill Diskussiounsstoff.

De Buergermeeschter Michel Wolter ass dëse Projet - wéi hie seet - amplaz vun der Regierung ugaangen; déi hat eng Expo iwwer de Krich 14/18 gestrach, aus Käschtegrënn; d'Käerjenger Initiativ gëtt elo finanziell vum Staat ënnerstëtzt, ass der Oppositioun trotzdem en Dar am A.D'Oppositioun huet sech am Fong net mat der Ausstellung u sech, mee fënnt dass dat Ganzt ze vill kascht, all Joer géingen 2,1 Milliounen a Kultur a Loisir lafen, dat hei wier esou e Beispill, dass d'Gemeng Käerjeng iwwer hir Verhältnisser géing liewen. Am Fong hätt een och gäre matgeschwat, mee neen!