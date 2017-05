E Mëttwoch géint 16h30 gouf et en Accident mat méi Gefierer op der Areler A6, tëscht der Sortie an der Opfahrt Briddel. D'Iwwerhuelspur ass blockéiert.

Eng Persoun gouf blesséiert an et staut zeréck bis d'Sortie Mamer.



An der Géigerichtung huet de Stau eng Längt vun 13 Kilometer. Vum Irgäertchen u bis op d'Héicht vun der Sortie Briddel.