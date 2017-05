Wei gesäit eis Arméi an Zukunft aus? (24.05.2017) Wéi soll sech d'Lëtzebuerger Arméi, respektiv d'Defense am Allgemenge mëttelfristeg entwéckelen?

huet mat der Staatsekretairin am Verdeedegungsministère geschwat.Opklärung ass e Schwéierpunkt, mat weideren Iwerwaachungsdronen, déi d'Sécherheet vun Zaldoten am Asaz sollen assuréieren. Dodernieft huet Lëtzebuerg jo och e Militärsatellit, an nieft dem Transportfliger Airbus 400M, deen 2019 soll kommen, ginn zesumme mat der Belsch och 3 Helikopteren kaaft. Déi ginn 2020 geliwwert, a méi spéit an enger gemeinsamer Struktur mat Police an Air Rescue um Findel stationéiert. Helikopteren, déi och hei am Land bei gréissere medezineschen Evakuatiounen an den Asaz solle kommen. E richteg Militärspidol kritt Lëtzebuerg net, mee eng kleng Struktur, déi bei eng existent Klinik bäikënnt, an eng Equipe, déi an deem Beräich schafft.