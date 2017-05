Zu Diddeleng war der Police an der Nuecht op en Donneschdeg een Automobilist opgefall, dee vir an der Fënster eng blo Luucht hat an an Direktioun Kräizbierg gerannt ass. D'Beamten hunn den Auto gestoppt. Bei der Kontroll huet sech erausgestallt, dass de Mann ze vill gedronk hat. Hie krut de Führerschäin ofgeholl an déi blo Luucht gouf confisquéiert.Weider deelt d'Police mat, dass zu Käerch an zu Simmer zwee Automobilisten ze déif an d'Glas gekuckt haten, och hei war de Führerschäin fort.Zu Ettelbréck, zu Bieles an zu Heeschdref goufen 3 Chauffeuren bei erlaabte 50 km/h mat 73, 72 respektiv 68 km/h gestoppt. Bei der Kontroll war den Alkoholtest positiv, déi 3 sinn de Permis lass.Zu Näerzeng hat ee Chauffeur an der Käler-Strooss een Accident. Direkt e puer Zeien hunn éischt Hëllef geleescht. Och an dësem Fall war den Alkoholtest positiv an de Führerschäin fort.Zu Uewerdonwen war een Automobilist mat sengem Gefier an eng Bréifboîte gerannt an huet sech duerch d'Bascht gemaach. D'Beamten hunn de Mann awer kuerz duerno fonnt. Och hie war alkoholiséiert.