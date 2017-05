Eng Automobilistin war Direktioun Fréiseng ënnerwee, wéi op der Héicht vum Schantjen Diddeleng-Biereng ee Won si iwwerholl huet an dunn an d'Chaufferssäit vun der Fra hirem Auto gerannt ass. Si ass direkt stoe bliwwen, dee schëllege Chauffeur dogéint ass einfach virugefuer. Et huet sech wahrscheinlech ëm een däischteren Auto vun der Mark Ford gehandelt. Wéi et heescht, ass der Fra näischt geschitt, de Materialschued dogéint ass grouss. D'Police vun Diddeleng enquêtéiert.



E Mëttwoch den Owend war e Motocyclist an engem Rondpoint zu Mamer an der Areler-Strooss gefall a gouf uerg um Bee blesséiert.



Ee Fall vun Délit de Grande Vitesse gouf et am Raum Contern. Während enger Vitessekontroll hunn d'Beamten ee Chauffeur gestoppt, dee mat 163 Kilometer an der Stonn ënnerwee war, amplaz den erlaabten 90. Och an dësem Fall ass de Permis fort.