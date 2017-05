An déi ware virun allem Cycliste respektiv Motorradsfuerer verwéckelt.



Op der Esplanade zu Réimech ass um 11.30 Auer e Vëlosfuerer vun engem Auto ugestouss ginn a gouf blesséiert.



Tëscht Uewerkolpech a Kleng-Elcher sinn zwee Cycliste gefall a goufe verwonnt.



Zu Klierf hat e Motocyclist an der Mëttesstonn en Accident.



Dann ass am Nomëtteg nach zu Iechternach e Motorradsfuerer an en Auto gerannt.



Zu Suessem krute sech zwee Autoen ze paken an tëscht Kimm a Martel ass nach e weidere Motorradsfuerer gefall. Hei gouf all Kéiers eng Persoun verwonnt.



Den 112 mellt dann nach, ouni an den Detail ze goen, datt op der N10 tëscht Réimech a Bech-Klengmaacher en Auto an d'Musel gefall ass. Do ass awer kengem eppes geschitt.