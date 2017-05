Géint 01.20 Auer an der Nuecht op e Freideg waren zu Téiteng an der Rëmelenger Strooss zwee Autoen aneneegerannt. Eng Persoun gouf blesséiert.



Kuerz no 17.30 Auer en Donneschdeg den Owend hate sech tëscht Wal an Heeschpelt ee Moto an een Auto net laanschtenee komm. Och an dësem Accident gouf eng Persoun verwonnt.