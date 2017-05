© RTL Archivbild

Porte ouverte bei der ATE / Reportage Monique Kater



A 35 Joer vun 1 Päerd op elo 9, a vun enger gedeelter Reithal op eng, déi exklusiv fir Therapeutescht Reide genotzt ka ginn. D'Association Thérapie Equestre muss antëscht ëmmer nees Leit Nee soen, wann déi no enger Plaz froen, fir e Familljemember – dacks sinn et Kanner, déi entweder behënnert sinn, oder och hyperaktiv. Bei Mënsche mat esou Problemer wierkt e Päerd zwar keng Wonner, mee de Kontakt tëscht deenen zwee bréngt dacks onheemlech vill! Wat dat genee ass, kann ee sech de Weekend bei d'ATE op Monnerech ukucke goen, nieft Attraktioune fir Kleng a Grouss, ginn et awer och Informatiounen iwwer d'Offer, an en éischte Kontakt mam Päerd.

An esou e grousst a schwéiert Déier kann een am Ufank schonn e bësse fäerten doen...an dann traut ee sech, dat risegt Päerd do unzepaken, ze heemelen an, a seng schéin Aen ze kucken. Zu Monnerech am Stall stinn der iwwregens vun all Kaliber! Méi Grousser eben, mä och Ponyen, an eppes si se alleguer: onheemlech douce, an trainéiert, brav ze sinn! Wann een e Mënsch gesäit mat enger méi oder manner uerger Behënnerung, dee sech, kuerz nodeems en um Réck vun engem vun den Therapie-Päerd sëtzt, komplett entspaant a straalt, versteet een déi, déi sech hei engagéieren, an och dobäi bleiwen.Kanner, déi en Handicap hunn, si genee esou wëllkomm, wéi Kanner déi Problemer beim Léieren hunn, respektiv hyperaktiv sinn. Sech eppes trauen, net zécken, zu méi sinn, zesumme funktionéiere, mam Päerd natierlech.Antëscht ass d'Associatioun deels konventionéiert, iwwer den Educatiounsministère, an och d'Santé hëlleft mat engem Subsid.

De Site zu Monnerech wier zwar net hiren, mä d'ATE géing sech hei awer wuel fillen, an déi déi an d'Therapie kommen, wieren och meeschtens aus der Géigend do ronderëm. Laang Weeër wieren an hirem Fall schwiereg, erkläert d'Françoise Folmer vun der ATE, déi och ëmmer Leit sicht, déi hëllefen, Profien, an där anerer, wéi zum Beispill e Kiné. Et wie reen eng jonk Equipe an et ginn och Leit gesicht, déi entweder nieft dem Päerd trëppelen, awer och Professioneller mat Zousatzausbildung an der Reittherapie oder déi eng Zousatzausbildung wëlle maachen.