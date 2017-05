Zu Dikrech an der Rue du Pont war ee Chauffeur duerch säi Fuerstil opgefall. Et huet sech erausgestallt, dass am Kabrio, an deem Plaz fir zwou Persoune waren, dräi Leit souzen. Den Alkoholtest vum Chauffer war positiv.



Ze vill gedronk hat och een Automobilist, deen am Pommerlach ënnerwee war. Och zu Rodange an der Lonkescher Strooss gouf ee Chauffeur gestoppt, deen ze vill Promill hat. Zu Jonglënster an der Buerglënster Strooss war een Automobilist mat sengem Gefier an ee stationéierten Auto gerannt. Och an dësem Fall war Alkohol am Spill. An zum Schluss gouf op der Cloche d'Or een Automobilist ugehalen, deen ze vill Alkohol intus hat, och an dësem Fall war de Permis fort.