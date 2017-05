Ronn 80 Milliounen Euro huet de Fonds National de la Recherche am leschte Joer fir Fuerschungsprojeten hei am Land investéiert.

© RTL Radio Lëtzebuerg

Fir e Projet vum FNR finanzéiert ze kréien ass guer net esou einfach. Vu 580 Demande sinn der um Enn 195 ausgewielt ginn, an der Moyenne gëtt nëmmen all 4. Projet zeréckbehalen. Haaptsächlech Biomedezinesch Projete ginn ënnerstëtzt, grouss Stäerkten hätt een awer och am ICT. Mä och an Human- a Materialwëssenschafte wier ee gutt opgestallt. Sou gouf rezent z.B. e Projet vun enger Software fir e Roboter ënnerstëtzt, deen agesat soll gi bei autistesche Kanner. Déi Software ass einfach ze manipuléieren, sou dass och Elteren oder Educateuren se benotze kënnen, sou de Marc Schiltz vum FNR.

De Marc Schiltz vum FNR gëtt ee Beispill



250 Milliounen Euro Budget huet den FNR op 4 Joer verdeelt. Den allergréissten Deel vun deene Sue kommen aus dem Staatsbudget, e relativ klengen Deel awer och aus der EU Kees.