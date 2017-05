© Archiv

An der Nuecht vum 15. op de 16. Mäerz ass eng jonk Amerikanerin an hirem Appartement an der Stad gestuerwen, kuerz virun hirem 25. Gebuertsdag. Deen Doudesfall ass bis ewell net bekannt gewiescht, well weder d'Police, nach d'Justiz eppes dozou matgedeelt haten.





Mystériéisen Doud vu jonker Amerikanerin / Eric Ewald



Extrait Me Philippe Penning, Affekot vun der Famill



RTL-Informatiounen no, ass iwwert d'Ursaach vum Doud vun der jonker Fra de Moment nach näischt gewosst. D'Famill, déi also am Ongewëssen doriwwer ass, wat hirem Meedchen zougestouss ass, wëll awer Kloerheet, dat sot den neien Affekot vun der Famill e Freideg de Moien am RTL-Interview.Kloer ass, dass et vill Onkloerheeten an dësem Fall gëtt, dass déi jonk Fra an enger Immobilière an der Stad geschafft huet an dass si e lëtzebuergesche Frënd hat. Nodeems ënner anerem dee sech de 16. Mäerz moies Suerge gemaach huet, well hien näischt vun der 24 Joer aler Fra héieren huet, gouf d'Fra doheem fonnt. D'Famill gleeft net un e Suicide vun hirem Meedchen, läit also éieren e friemt Verschëlde vir, gouf et eventuell e Problem mat Medikamenter?Fir de Me Philippe Penning stellt sech d'Famill an Trauer vill Froen. No iwwer zwee Méint net ze wëssen, wat geschitt ass, knat un der Famill a léisst si net a Rou. An deem Kontext huet den Affekot vun der Famill virun enger Woch e Bréif un den zoustännegen Untersuchungsriichter geschéckt, an deem hien d'Zesummenaarbecht vu Säite vun der Famill ugebueden huetWoubäi ech hinnen explizéiert hunn, dass mir hei zu Lëtzebuerg de Secret vun der Instructioun hunn, an dass deen e bësse géing empêchéieren, dass se do géifen nei Informatioune kréien. Doropshin ass eis Initiativ déi, fir den Autoritéiten ze offréieren, wäit méiglech ze Collaboréieren, fir all Element wat d'Famill huet hei an d'Enquête kënnen afléissen ze loossen, fir dass déi Enquête weider geet.