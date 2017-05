© Joel Detaille / Radio Radio Lëtzebuerg

Bedéngt duerch spéide Frascht am Fréijoer a vill Reen am Summer kann ee just op e Joergang 2016 vu klenger Quantitéit kucken.

Trotzdem, sot de Wäinbau-Minister Fernand Etgen um Freideg de Moie bei der Presentatioun vum Millésime 2016, wier d'Qualitéit vum produzéierte Wäin exzellent.



Och fir 2017 muss ee scho ferm Abousse verbuchen.

Duerch den deels zolitte Frascht am Mäerz an am Abrëll, gesinn d'Wënzer plazeweis scho méi wéi een Drëttel vun hire Riewen an de Wéngerte futti.