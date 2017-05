Et ass ee positive Bilan, deen de Mediateur fir d'Consommatioun, de Claude Fellens um Freideg de Moien am Wirtschaftsministère gezunn huet.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Bis elo goufen et ëmmerhin 26 Fäll, wou eng Mediatioun gemaach an och ofgeschloss gouf, wou also eng honnertprozenteg Reussite waren. Dee Service soll elo bei de Professionelle bekannt gemaach ginn. Dofir huet de Wirtschaftsministère eng Broschür ausgeschafft, déi dës Woch un 8.500 Betriber uechter de Grand-Duché verschéckt ginn ass.

De sougenannten "Service National du Médiateur de la consommation" ass den 21. November zejoert gegrënnt ginn. Et ass eng national Instanz an ass geschafe ginn an der Ëmsetzung vun enger europäescher Direktiv, déi all Bierger an der europäescher Unioun garantéiert, dass en an all Land, an an all Secteur eng Mediatiounsprozedur kann ufroen. Et gëtt deemno elo fir all Fall, wou ee Konsument an ee Betrib am Clinch sinn d'Méiglechkeet, fir aussergeriichtlech, mat der Hëllef vun enger neutraler Persoun, also dem Mediateur, eng Léisung ze fannen, déi béid Säiten zefriddestellt.





© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann © Lynn Gaspar / RTL Radio Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann © RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann « ZréckWeider »

De Mediateur ass eng neutral Instanz, déi an deem Sënn keng Konkurrenz zum Konsumenteschutz ass, mä mat deem Hand an Hand zesummeschafft, wann et néideg ass.

D'Prozedur beim Mediateur ass gratis fir béid Säiten, se ass confidentiel an et geet séier: Am Prinzip ass een Dossier bannent 90 Deeg ofgeschloss. Et sief dann, de Fall wier extrem komplex, da kann d'Prozedur och verlängert ginn.