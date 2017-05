Wann zu Lëtzebuerg en trainéierten Hond an den Asaz muss komme fir no enger vermësster Persoun ze sichen, dann ass d'Police op d'Rout Kräiz ugewisen.

© Police Grand-Ducale

D'Police huet keng spezifesch Hënn, déi kënne fir eng allgemeng Sich vu Persounen agesat ginn, déi verschwonne sinn. Dat erkläert den zoustännege Minister Etienne Schneider a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Martine Mergen a Jean-Marie Halsdorf. D'Präzisioun ass awer wichteg, datt d'speziell trainéiert Policehënn, fir aner Sichaktiounen kënnen agesat ginn.

An zwar, wann no Täter oder Schëllege gesicht gëtt, déi no enger Infraktioun op der Flucht sinn. Dës Zort vu Recherchen ass dann och exklusiv d'Aarbecht vun der Police, an där hiren Domaine. Benevoller oder aner Associatioune kënnen net un esou Aktiounen deelhuelen, well se ze vill geféierlech sinn. Alles an allem huet d'Police den Ament 13 Hënn, fir esou Sichaktiounen.

U sech, wollten d'Deputéiert gewuer ginn, op d'Police net am gaangen ass, 3 Hënn auszebilden, fir och Leit, déi verschwonnen sinn, kënnen ze sichen. Op dee Chiffer, an d'Formatioun vum "pistage", geet de Minister awer net weider an a senger Äntwert

Par contre awer seet de Minister, datt et zanter engem knappe Joer elo eng Konventioun tëscht dem Roude Kräiz an der Police gëtt, wouranner festgeluecht gëtt, datt d'Hondsstaffelen zesumme schaffen - an zwar genee dann, wann et ëm Persoune geet, déi op eng ongekläert Manéier verschwannen, déi beonrouegt - eng "disparation inquiétante" heescht dat am Jargon.

D'Traininge fir d'spezialiséiert Hënn kënnen dann och net vun iergendenge Spezialisten duerchgefouert ginn, mä vu Verwaltungen an Associatiounen, déi 7 op 7 Deeg an ronderëm d'Auer disponibel sinn. An deem Sënn ass d'Konventioun tëscht dem Roude Kräiz an der Police dann och kloer - och wat d'Bereetstelle vu Funken ugeet.

Eng global Strategie tëscht der Police an aneren Acteure wat d'Asetze vun Hondsstaffelen ugeet, gëtt et iwwerdeem net, preziséiert de Minister Schneider.