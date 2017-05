Dëse klengen, mä am beschte Fall effektiven Apparat gehéiert zu de Prestatioune vun der Gesondheetskeess. An eiser 32. Editioun vun der Serie iwwer d' CNS gitt dir gewuer, wéi eng administrativ Demarchen et gëtt, wat esou en Hörapparat kascht. An wéini een dës Prestatioun iwwerhaapt zegutt huet.

All Assuré bei der CNS huet en Hörapparat zegutt, wann en da verschidde medezinesch Konditiounen erfëllt. De Gaston Fischer, Assistant Projets bei der Gesondheetskeess: E Patient muss mindestens 30 Dezibel op zwou Frequenze méi schlecht héieren, ewéi normal. Oder de Prozentsaz vum Verständnis vun enger Konversatioun bei 65 Dezibel muss ëm wéinstens 20 Prozent erofgoen, wann nach aner Geräischer vu 60 Dezibel dobäikommen.

Fir dass en Apparat och wierklech Sënn mécht, muss en d'Gehéier ëm wéinstens zéng Dezibel verbesseren. Obligatoresch ass iwwerdeems eng Proufzäit, an der de Patient säin Hörapparat op mannst véier Stonnen den Dag un huet. Esou gëtt gekuckt, op déi concernéiert Persoun mam Apparat eens gëtt, oder net.

Ier een dës Prestatioun awer an Usproch huele kann, brauch een natierlech eng Ordonnance vum Dokter. Duerno brauch den Assuré en Avis vum Service Audio-phonologique. Deen determinéiert och, wéi een Modell vun Apparat de Patient brauch. Dësen Avis muss vun der CNS validéiert ginn. Da gëtt gekuckt, wéi een Apparat vun der Gesondheetskeess iwwerholl gëtt.

Duerno muss den Assuré en Devis bei engem konventionéierte Vendeur vun Hörapparater maache loossen. Déi sinn a verschidde Präiskategorien agedeelt: tëscht 800 a 7000 Euro kann en Apparat kaschten, seet de Gaston Fischer. Den Assuré kritt dat erëm, wat vum Service Audio-phonologique festgehale ginn ass. An dëser Zomme abegraff sinn: den Apparat selwer, déi néideg Extensiounen, den Ofdrock vum Ouer an déi néideg Upass-Seancen an engem speziell dofir ageriichte Raum. A wann den Assuré sech un all d'Virlagen hält, dann ass den Apparat fir hie gratis.

Kanner a Jugendlecher ënner 18 Joer kenne méi dacks vun dëser Prestatioun profitéieren. Nämlech all dräi Joer. Erwuessener just all fënnef Joer. Reparature ginn iwwerdeems just bei de Mannerjäregen iwwerholl.





D'CNS-Serie am Iwwerbléck

Serie CNS (1. Deel) - D’Kompetenze vun der Gesondheetskeess.

Serie CNS (2. Deel) - Affiliatioun, Co-Assurance oder Assurance Volontaire.



Serie CNS (3. Deel) - Wéi eng Servicer gi fir Frontalieren ugebueden?



Serie CNS (4. Deel) - "Prestations en nature" vun der CNS.



Serie CNS (5. Deel) - Wat huet ee bei den Zänn zegutt? A wat net?



Serie CNS (6. Deel) - Wa mäi Kand elo eng Bréck brauch, kënnt d'CNS dofir op?



Serie CNS (7. Deel) - Wat huet ee beim Brëll ze gutt?



Serie CNS (8. Deel) - Wat kritt ee fir Kontaktlënsen zeréck?

Serie CNS (9. Deel) - UPDATE - Wéini brauch ech e Krankeschäin an däerf ech e briechen?



Serie CNS (10. Deel) - Wat däerf een a wat net, wann een am Krankeschäin ass?



Serie CNS (11. Deel) - Generiquë genee sou gutt wéi original Medikamenter?



Serie CNS (12. Deel) - Prestations en nature.



Serie CNS (13. Deel) - Wat kritt ee fir de Kiné rembourséiert a wat ännert 2017?



Serie CNS (14. Deel) - Wat muss ee fir den Transport an der Ambulanz bezuelen?



Serie CNS (15. Deel) - Zousätzlech Remboursementer vum 1. Januar un



Serie CNS (16. Deel) - Wat ass de Mat-Fëmmen-Ophal-Programm vun der CNS?



Serie CNS (17. Deel) - Konditiounen, fir sech am Ausland behandelen ze loossen.



Serie CNS (18. Deel) - Spezifescht Traitement am Ausland ... rembourséiert?



Serie CNS (19. Deel) - Wéi funktionéiert de System vum Tiers Payant Social?



Serie CNS (20. Deel) - Congé aus familiäre Grënn



Serie CNS (21. Deel) - Congé bei Stierfbegleedung, de sougenannte CAFC.



Serie CNS (22. Deel) - De Congé de Maternité zu Lëtzebuerg



Serie CNS (23. Deel) - Wat maachen, wann een am Ausland krank gëtt?



Serie CNS (24. Deel) - D'Impfprogrammer vun der CNS.



Serie CNS (25. Deel) - Wéini kritt een eppes fir eng Prothees erëm?



Serie CNS (26. Deel) - Wourop soll een als Student am Ausland oppassen?



Serie CNS (27. Deel) - Wéi eng Preventiounsprogrammer huet d'CNS den Ament lafen?



Serie CNS (28. Deel) - Wéini kann ech Medikamenter online bestellen?



Serie CNS (29. Deel) - Assurance Dependance: Wien huet Recht op dës Hëllefen?