Op der Plaz waren d'Pompjeeën Noumer, d'Pompjeeë vu Fëschbech an den Interventiounszenter aus der Fiels mat Pompjeeën, Sauvetage an Ambulanz.

Donieft waren nach den Inspekter aus der Ost-Regioun an 2 Patrulle vun der Police vu Miersch am Asaz.

Firwat d'Autoe gebrannt hunn, muss nach vun der Police gekläert ginn.





Zu Nidderaanwen – an der Route de Trêves - hat da géint Hallefnuecht eng Poubelle Feier gefaangen. Aus enger Residence an der Stroossbuerger Strooss an der Stad war Damp gemellt ginn. Zu Näerzeng an zu Bäerdref hat et e Freideg den Owend all Kéiers an enger Wiss gebrannt.



An zu Esch war kuerz virun hallwer 21.30 AUer e Motorradsfuerer gefall. E gouf blesséiert, schreift den 112.