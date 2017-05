E Freideg den Owend huet sech en Trakter iwwerschloen, nodeems en huet misste Plaz maachen, well en Auto an enger Kéier op seng Spur gerode war.

Um CR128 tëscht Beefort a Reisduerf war um Freideg den Owend géint 19.15 Auer e klenge schwaarze Peugeot net nëmme schëtzeg ënnerwee, ma an enger laanggezunnener Kéier och zum Deel op der Géigespur. Esou op d'mannst d'Siicht vun engem Trakterschauffer, dee doduerch forcéiert war, Plaz ze maachen, fir eng Kollisioun ze evitéieren.Doropshin ass den Trakter an e Gruef geroden, e Rampli erofgerëtscht an huet sech zu gudder Lescht nach iwwerschloen.De Chauffer an nach eng aner Persoun am Gefier goufen dobäi blesséiert a koumen an d'Spidol.De schëllege Chauffeur vum Auto ass ugedréckt, d'Police vun Dikrech huet eng Enquête opgemaach.