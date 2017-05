D'Personal aus de Secteuren FHL (Fédération des hôpitaux luxembourgeois) an SAS (Secteur des aides et de soins) huet domadder zum Ausdrock bruecht, dass een es sat huet mam Stëllstand an de Verhandlungen ëm hir Kollektivverträg. Et wéilt een elo endlech, wat engem zoustéing.Laut dem Art. 28 vun hire Kollektivverträg hu si zanter Joren déi Opwäertung zegutt, déi bei hire Kollege vum Staat duerchgesat gouf."Dës Aktioun weist engem gläichzäiteg", esou d'Organisateuren, "wéi et wuel ass, wann dës 2 Secteure géingen an e Streik trieden, wat am FHL all Dag méiglech ass an am SAS-Secteur ab dem 20. Juli, wann d'Conciliatioun ofgelaf ass, wäert méiglech sinn. Alles géing domadder zu Lëtzebuerg zum Stëllstand kommen."Natierlech gouf d'Aktioun och gefilmt.22.000 Leit schaffen am Spidols- an am Soin-Secteur.