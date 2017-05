D'Mëllechstrooss an der Nuecht op e Samschdeg, 27. Mee 2017. © Jeannot Fretz vu Munzen

Eng "Famille nombreuse" zu Remerschen. © Olivier Lavalou

E Fësch, dee sech "sonnt". © Romain Schmit, Nidderkäerjeng

D'Mëllechstrooss an der Nuecht op de Freideg, 26. Mee 2017. © Jeannot Fretz vu Munzen

Dat gutt Wieder mat sengen agreabelen Temperaturen a sengem schéinen Himmel huet d'Leit no bausse gezunn ... an huet se inspiréiert, wéi dës Fotoen, déi mer erageschéckt kruten, beweisen.Hei driwwer an och ganz ënnen eng Foto bei stäreklorem Himmel. De Fotograf Jeannot Fretz schreift dozou: "Och wann et am Dag flott ass, sou ass et och nuets spektakulär um Himmel." Seng Foto gouf 5 Minutte laang beliicht.Och an der Natur konnt ee flott Fotoe schéissen - zum Beispill vun Déieren ...... an an de Supermarchéë sinn Truen opgefall, an deene virun allem bei de Glacen uerdentlech geraumt (oder geraibert) gi war. Och eng Niewewierkung vun den héijen Temperaturen.Hei nach eemol de Bléck an d'Stären ...