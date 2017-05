An der Urgence vun engem Spidol an der Stad hat sech e Samschdeg de Moie géint 9 Auer eng jonk Fra komplett donieft beholl.Si war ausser sech an huet d'Sécherheetsbeamten aus der Klinik attackéiert an op si gespaut.Wéi d'Police op d'Plaz koum huet, sech dunn erausgestallt, datt d'Madamm schonn an de fréie Moiesstonnen zu Konter opgefall war a mat der Ambulanz an d'Spidol bruecht gi war, fir do ënnersicht ze ginn.D'Fra war staark alkoholiséiert, si war eng Gefor fir sech selwer an och fir anerer an aus deem Grond koum se an de Passagearrest, wou se hire Rausch dunn ausschlofe konnt.Och um Samschdeg de Moien an och an der Stad huet d'Police eng Persoun am Garer Quartier an der Stad opgegraff, déi no hirem Fräigang zu Givenich net méi dohinner zeréckgaange war.D'Persoun gouf festgeholl a koum op Schraasseg.