Dat mellt d'Police aus de leschte Stonnen:





05h50 - In der Haupstadt fuhr ein Autofahrer beim Manövrieren auf einem Parkplatz in der rue de Hollerich gegen einen Polizeiwagen, der Fahrer wurde kontrolliert, Alkoholtest positiv, Führerschein eingezogen

04h00 - Au der Autobahn A1 wurde eine Polizeistreife im Tunnel Howald von einem Autofaher mit sehr hoher Geschwindigkeit überholt. Die Beamten stoppten den Wagen kurze Zeit später und mussten erhöhten Alkoholeinfluss des Fahrers feststellen, Führerschein wurde eingezogen.

03h00 - In Esch/Alzette hatte ein Autofahrer seinen Wagen nicht unter Kontrolle wobei er mehrmals gegen den Bordstein fuhr, ein Alkoholtest verlief positiv, Führerschein eingezogen.

00h10 - In Linger fiel ein Autofahrer durch seine Fahrweise auf, ein Alkoholtest verlief positiv, Führerschein eingezogen.

22h45 - In Vianden kam es zu einem Verkehrsunfall mit Materialschaden. Alkoholtest der Fahrerin positiv, Führerschein wurde eingezogen.

19h15 - Auf der N18 in Lentzweiler verunfallte ein Autofahrer an der Kreuzung Boxhorn, ein Alkoholtest verlief positiv, Führerschein eingezogen.

Zu Mutfert, an der Leh Oicht, gouf an der Nuecht op e Sonndeg da versicht an en Haus anzebriechen. D'Alarmanlag ass awer ugaangen an den Abriecher huet sech dervugemaach.