Deen ale Rekord louch bei 30,4 Grad. Déi goufen de 25. Mee 2009 gemooss.

Zu Tréier gouf et e Sonndeg och een Hëtzerekord. Mat 34,3 Grad um Petrisberg, goufen déi héchsten Temperaturen an Däitschland gemooss. Saarbrécken koum mat 34,2 Grad op déi zweet Plaz. Wéi et vu Meteorologen heescht, wieren dës Temperature schonn extrem héich fir Enn Mee an um Méindeg soll et nach méi waarm ginn. Den Experten no kéinten haut d'35 Grad geknackt ginn.