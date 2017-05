Am Laf vun de Joren 2015 an 2016 hunn 18 Leit hei zu Lëtzebuerg op eng aktiv Stierfhëllef zeréckgegraff.

© Joël Detaille/RTL

Dat geet aus dem neien Rapport, vun der Euthanasie-Kontroll-Kommissioun ervir, deen de Chamberpresident um Méindeg de Moien iwwerreecht krut.

12 Männer a 6 Fraen kruten deemno gehollef, ze stierwen, dovunner d'Majoritéit an enger Klinik.

D'Zuel vun duerchgefouert Euthanasien ass domadder nees an d'Luucht gaangen. An de Joren 2011 an 2012 waren et der just 12, zwee Joer drop waren et der 15.