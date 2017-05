© Jeff Kieffer / RTL Télé Lëtzebuerg

© Jeff Kieffer / RTL Télé Lëtzebuerg © Jeff Kieffer / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Esou mengt déi National Schülerkonferenz, déi um Méindeg hiren Avis zum Projet de Loi presentéiert huet. Et géing een a nächster Zäit nach d'Vertrieder vun den eenzelne Parteie gesinn, fir iwwer eventuell Verbesserungen ze schwätzen; eng Entrevue mam Minister hat ee schonn, an aus där sinn d'Leit vum CNEL net wierklech zefridden erausgaangen.Déi vum CNEL hunn d'Impressioun, dass de Minister déi vläicht méi quokeleg Punkten am neie Gesetz, amplaz se national ze regelen, einfach an d'Kategorie „Schoul-Autonomie“ setzt. Dass d'Schoulen eegen Decisioune kënnen huelen, wier jo u sech och ganz gutt – mee ebe net iwwerall, seet de President vun der Schülerkonferenz Max Bintener. Et kéint net sinn, datt verschidde Schoulcomitéë bal näischt u Budget kréien.D'Schülerkonferenz huet genee Virstellungen, wéi de Secondaire besser kéint funktionéieren, méi gerecht virun allem. Well net méi an all Fach Exame musse gemaach ginn, dofir da méi Prüfungen, soll op 1e respektiv 13e, d'Resultat vun all Test géiegecheckt ginn, fuerdert d'Vizepresidentin Lejla Mujkic. Et misst eng Duebel-Korrektur op Ufro am Cycle Supérieur gemaach ginn, an eng obligatoresch Duebel-Korrektur fir Première an Treizième.Obligatoresch Stagen – esou eng Zort Schnuppercouren fir 4e a 9e géife bei der Orientatioun hëllefen, also beim Eraussiche vun der Sektioun, op déi ee geet. Apropos Sektioun: de CNEL wëllt och am Classique eng i – i wéi Informatik.