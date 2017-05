Et ginn absolut keng Unzeeche fir eng Friemawierkung.Dat sot de Parquet am Kontext vum Doud vun enger 24 Joer aler Amerikanerin, déi an der Nuecht op de 16. Mäerz an hirem Appartement an der Stad gestuerwen ass.Eng Autopsie an eng toxikolgesch Expertise goufe scho gemaach, eng aner toxikolgesch kënnt awer nach no.Vläicht fir no Spure vu Medikamenter ze sichen, et kéint jo sinn, datt eng Iwwerdosis Medikamenter Schold um Doud vun der Fra wär.An a puncto Doudegem beim Busarrêt nieft dem CHL, deen e Sonndeg de Mëtte fonnt gouf, wär a priori och keng Friemawierkung am Spill. Sou heescht et nach weider vum Parquet.