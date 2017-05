De Léon Gloden sot, duerch d'Referende wier vill Zäit verluer gaang, déi een elo eben net méi hätt fir d'Reform vun der Constitutioun.Déi punktuell Verfassungsreform iwwer den État d'urgence, déi soll awer nach gestëmmt ginn, well am Fall vun nationale Krise misst séier a besser kënne reagéiert ginn wéi bis ewell.Och bei der Reform vum Staatsrot wëll d'CSV net matmaachen an dat, well zwou vun hire Fuerderungen net respektéiert géife ginn.