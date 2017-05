Et war en Eclat kuerz viru Chrëschtdag, mat deem kee gerechent hat. Viru lafender Kamera huet den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich annoncéiert, seng Ënnerschrëft net ënnert d'Spezialkonventioun fir d'Iechternacher Basilika ze setzen. De Bëschof hat moies e Bréif vum Dierwiechter kritt. Eng Assignatioun op d'Geriicht vum Syndikat vun de Kierchefabrécken Syfel, mat ënnerschriwwe vun der Kierchefabréck aus der Abteistad.





Eklat am Staatsministère: Äerzbëschof ënnerschreift net (22.12.2016) Jean-Claude Hollerich refuséiert, Spezial Konventioun iwwer Finanzement fir Iechternacher Basilika z'ënnerschreiwen. Well och Iechternach hien ugesicht huet.

An dësen Deeg gëtt elo awer, RTL-Informatiounen no, déi Konventioun, mat 5 Méint Retard, schlussendlech awer nach ënnerschriwwen, dat also an der Woch virun der Sprangprëssessioun, woufir sech den Äerzbëschof traditionell an d'Abteistad deplacéiert.

De Generalvikar huet wéi et schéngt esou eng Invitatioun un déi Concernéiert d’lescht Woch verschéckt.

Op déi Iechternacher Kierchefabréck hir Plainte antëscht zeréckgezunn huet, doriwwer gëtt et widderspréchlech Aussoen. Dat war u sech d'Konditioun un déi de Bistum seng Ënnerschrëft geknäppt hat. D'Fabrique d'église war bis zu lescht stur op hirer Positioun bliwwen.

Et hat ee sech just an engem Bréif un de Bëschof derfir entschëllegt, hie perséinlech getraff ze hunn.

D'Press ass déi Kéier net invitéiert. Et versteet ee wuel firwat.



Interessanten Detail: Wéi et schéngt, ënnerschreiwen déi verschidde Säiten, also Bistum, Staatsminister an Iechternacher Schäfferot, zäitlech versat a getrennt vuneneen.

Grad wéi d'Kathedral an der Stad, sollt d'Basilika am Kontext vun der Trennung tëscht Kierch a Staat vun enger Spezialregel profitéieren. Deemno géif de Staat an Zukunft d'Halschent vum Ënnerhalt bezuelen.... Suen op déi déi finanziell ugeschloe Kierchefabréck zu Iechternach batter ugewisen ass.