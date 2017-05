© Police

“Haut ass e gudden Dag fir d’Rechter vun der Verteidegung!” Mat deene Wierder huet den Affekot vun engem Ugekloten e Méindeg de Moien dorop reagéiert, dass Riichteren an der Stad de Prozess ëm en déidlecht Accident, am Oktober 2014, op der Saarautobunn op onbestëmmten Zäit ausgesat hunn!

Dem Geriicht no waren d’Droits de la défense net garantéiert, well dem Expert vun där Partei net all d’Informatiounen iwwert dat Accident virloungen, dat een Doudesaffer, 3 schwéier an 3 méi liicht Blesséierter gefuerdert hat.

Prozess ausgesat / Reportage Eric Ewald



Deemools war en Automobilist moies fréi tëscht den Opfaarten Altwis a Fréiseng vun der Strooss ofkomm, widder eng Telefonssail gerannt a vun do aus zréck op d’Strooss geschleidert ginn. Am décken Niwwel war hannendrun en Accident geschitt, an dat 5 Gefierer verwéckelt waren an dat en 30 Joer ale Mann net iwwerlieft hat.

De Me Max Müller huet e Méindeg de Moien um Ufank vun der Sëtzung erkläert, dass hien en eegene Fachmann mat enger Expertis beoptraagt hätt. Deem Mann hätten awer eng 100 Fotoen zum Accident net virgeleeën, fir déi Expertis ze maachen, soudass een net vun engem gerechte Prozess schwätze kéint. D’Riichter hunn dem Affekot vun engem vun den 3 Ugeklote Recht ginn. Fir den Affekot misst d’Verteidegung e kompletten Dossier kréien an net en Deel dovun.

Dat Argument huet gewierkt an dofir gouf de Prozess ausgesat, bis datt all d'Piècen ënnert all de Parteie kommunizéiert goufen.

Dem Me Max Müller no geet et an der Haaptsaach ëm déi ronn 100 Fotoen, déi hiren Expert misst zur Verfügung hunn. Dee Mann misst sech nämlech op fiabel Informatioune stäipe kënnen.

Am Ufank huet de Parquet just e PDF kommunizéiert. PDF ass awer e System, dee Problemer huet. Et muss een awer mat fiable Material schaffen, wéi original an héichopléisent Fotoen.

Dat ass immens wichteg fir en Expert, sot den Affekot vun engem vun den Ugekloten, deen och der Meenung ass, dass dës weider Informatioune sengem Client zegutt komme kéinten.

Mä et geet awer haaptsächlech ëm d'Manifestation de le vérité, an wuel och dowéinst huet d'Tribunal der Defense Recht ginn.

Egal wéi ass de Prozess elo mol op onbestëmmten Zäit ausgesat!