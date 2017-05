Agenda2030: géint Aarmut, fir Wuelstand. (29.05.2017) D'Lëtzebuerger Regierung ass fest decidéiert, d'Agenda2030 ëmzesetzen.

Mat der Agenda wëll een erreechen, d'Aarmut ze eliminéieren an de Wuelstand an d'Gesondheet vun der ganzer Weltbevëlkerung z'ënnerstëtzen. Dat awer net ouni d'Ëmwelt an d'Klima ze protegéieren. Och Lëtzebuerg wëllt Säint dozou bäidroen. Beim Sujet Nohaltegkeet gëtt et jo duerchaus Potenzial fir Verbesserung.Am Juli wäerten déi zoustänneg Ministeren dann zu New York presentéieren, wéi ee mat der Ëmsetzung virukënnt. Bei der Presentatioun zu New York wëllt Lëtzebuerg ënnersträichen, dass Nohaltegkeet nëmmen zesumme funktionéiert, op nationalem wéi och op internationalem Niveau.