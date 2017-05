X

Do gëtt näischt dem Zoufall iwwerlooss, well d'Lydie Polfer Tête de Liste ass.



Komplett equitabel dann d'Lëscht mat 14 Fraen an 13 Männer, mat virbäi den aktuellen Schäffen Patrick Goldschmidt, Simone Beissel an Colette Mart.



Kandidaten, déi op der bloer Lëscht an der Stad erausstiechen sinn den Historiker Robert Philippart, d'Dänzerin Sylvia Camarda an d'Geschäftsfra Tanja de Jager.



Net méi an d'Course ginn d'aktuell Conseilleren Claudine Als an de Jérôme Goergen, dee plënnert an net wéi an der Stad wunne wäert.



Nach emol kandidéieren d'aktuell Conseilleren Vronny Krieps, Mathis Prost, Claude Radoux an Jeff Wirtz.



D'Altersmoyenne vun der Stater DP-Lëscht läit bei 46 Joer.



Lydie POLFER (Spëtzekandidat)

64 Joer

Buergermeeschtesch, Deputéiert

Affekot

Uewerstad

Simone BEISSEL

64 Joer

Deputéiert a Vizepresidentin Chambre des Députés

Affekot

Lampertsbierg

Patrick GOLDSCHMIDT

47 Joer

Schäffen

Steierberoder

Tresorier DP

Belair

Colette MART

62 Joer

Schäffen

Journalistin

Lampertsbierg

Barbara AGOSTINO

34 Joer

Educatrice a Léierin

Direktesch vu Kannerbetreiungsstrukturen

Gare

Fernand BARTEMES

56 Joer

President Salariésdelegatioun vun der Gemeng

Vizepresident DP Zentrum

Gaasperech

Héloïse BOCK

41 Joer

Member vum Staatsrot

Presidentin Servior

Gare

Sylvia CAMARDA

38 Joer

Dänzerin, Choreographin, Moderatrice

Bouneweg

Tanja DE JAGER

45 Joer

Geschäftsfra

Bouneweg

Françoise DEUTSCH ép. DUPONT

52 Joer

Ekonomiesprofessorin

Hollerech

Dorte FELGEN-JESPERSEN

44 Joer

Medieberoderin

Hollerech

Manou GINTER

28 Joer

Affekot

Neiduerf

Stéphanie GOERENS

32 Joer

Staatsbeamtin

dipl. a Kommunikatiouns- a Politikwëssenschaften

Lampertsbierg

Vronny KRIEPS

66 Joer

Gemengeconseillère

Presidentin Office sociale vun der Gemeng

Europabeamtin e.r.

Gare

Pascale KROMBACH-AREND

44 Joer

Enseignante

Märel

Anne NICKELS ép. WACLAWEK

43 Joer

Geschäftsfra

dipl. Architektin

Zéisseng

Robert L. PHILIPPART

57 Joer

Dokter an der Geschicht

Belair

Mathis PROST

38 Joer

Gemengeconseiller

Affekot

Gaasperech

Claude RADOUX

53 Joer

Gemengeconseiller

Wirtschaftsberoder

Belair

Romain REULAND

59 Joer

Vizepresident Salariésdelegatioun vun der Gemeng e.r.

Hamm

Marc RUPPERT

33 Joer

Geschichtsprofesser

Generalsekretär vun der DP

Lampertsbierg

Freddy SCHAACK

61 Joer

Geschäftsmann

Bouneweg

Vivane SCHAMMO-LAUTH

34 Joer

Staatsemployé

dipl. an der Philosophie

Cents

Pitt SIETZEN

19 Joer

Student

Hamm

Max STOFFEL

51 Joer

Schoulmeeschter

Gaasperech

Nicolas THILL

38 Joer

Schoulmeeschter

Rolléngergronn

Jeff WIRTZ

39 Joer

Gemengeconseiller

Dokter

Belair

Altersduerchschnëtt: 46,13 Joer

14 Fraën

13 Männer