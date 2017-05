Am Dossier geet et op Biissen. Den 1. Mäerz huet do de Gemengerot mat 6 géint 3 Stëmmen e Projet vun enger Ëmklasséierung vun engem Héichwaassergebitt an eng Industriezon gestëmmt. Der Biergerinitiative no e Vote, dee wuel nëmmen engem Industrielle géif dengen an dofir e ganzt Duerf a Gefor bréngt, soubal d‘Attert aus hirem Bett géif klammen. Dem Industriellen no wier et awer eng legitim Aktioun, déi juristesch korrekt wier!



Mä eis Journalisten Dany Rasqué an Dan Wiroth sinn d’Gefill net lass ginn, datt sech an dësem Dossier, nieft der Héichwaasserproblematik nach ganz aner Geschichte verstoppen!



Radio an Télé Lëtzebuerg waren zu Biissen an hu sech d'Problematik vun deene verschiddenen Acteuren erkläre gelooss.





Biissen: PAG suergt fir Kaméidi / Reportage Dany Rasqué



Net vu Muttwëll an deem ganze Sträit och de Buergermeeschter zu Wuert kommen ze loossen, schliisslech ass et jo der Gemeng hire Bebauungsplang.

De Buergermeeschter Jos Schummer wiert sech virop géint de Reproche, datt mam neie PAG just eppes fir eng eenzeg Persoun, respektiv ee Betrib gemaach gëtt.





Extrait Jos Schummer (1)



Extrait Jos Schummer (2)



Buedem, deen um Terrain vun der Famill Thilmann géif ofgedroen ginn, fir datt d'Waasser sech do ausbreede kann an net méi sou séier klëmmt. De Buergermeeschter ass iwwerzeegt dovunner, datt deen neie PAG dem ganzen Duerf ze gutt kënnt.

An deem Kontext, mécht de Buergermeeschter sech de Reproche d'Leit am Viraus eventuell net genuch informéiert ze hunn. Hie bleift awer dobäi, datt mam PAG eppes géint d'Iwwerschwemmungsgefor gemaach gëtt an dat de ganze Sträit rondrëm de Bebauungsplang aner Hannergrënn huet.

Wéi eng Hannergrënn dat sinn a wéi eng Interête soss nach hei matspillen, ënnert anerem dat gesitt der den Owend vun 19 Auer un am Dossier op der Tëlee.



