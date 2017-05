Um Verwaltungsgeriicht gouf sech e Méindeg de Mëtteg mat der Klo vum Centre culturel islamique (CCIL) géint de PAG vun der Gemeng Mamer befaasst.

Am Sträit tëscht dem CCIL an der Mamer Gemeng, ëm där hire Plan d’aménagement général vun 2015, geet et ëm d’Moschee.

CCIL géint Mamer / Reportage Eric Ewald



An dat, well den Terrain vum aktuelle Gebietshaus dem islamesche Kulturzenter no am jéngste PAG reklasséiert gi wär, soudass net méi kéint dorop gebaut ginn, et sief dann, d’Gebai wär vun ëffentlechem Notzen. D'CCIL hätt dee Statut awer net. E Méindeg de Mëtte ware sech den Affekot vun der Gemeng Mamer an d’Affekotin vum Centre culturel islamique dann och ënner anerem net iwwert de Klassement vun der Parzell eens, op där d’Moschee steet.

Fir den Affekot vun der Mamer Gemeng wär deen Terrain ëmmer d’selwecht klasséiert gewiescht an zwar baussent dem Perimeter.



Wéi déi eenzel Parteie virun der Presidentin vum Tribunal administrativ hir Käpp iwwert d’entspriechend Pläng gestreckt hunn, sot d’Affekotin vum CCIL, si wär net domat d’Accord. Dobäi wären déi aner Parzelle ronderëm och an déiselwecht Zon aklasséiert ginn, sou den Affekot vun der Gemeng, soudass fir den islamesche Kulturzenter, deen déi d’Parzell 1993 kaf hätt, keng Iwwerraschung hätt kënne virleien. D’Affekotin vum Centre culturel islamique, déi hirersäits virun allem op d’Irrecevabilitéit vun engem Memoire vun der Mamer Gemeng plädéiert huet, sot, d’Moschee wär net an eng Zon aklasséiert gewiescht, an där net dierft gebaut ginn. Villméi wär e punktuelle Changement vum PAG dofir néideg. De CCIL hätt dowéinst e Schued a wéilt net der Willkür vun de Wënsch vu Politiker ausgeliwwert sinn. Den Terrain vun der Moschee géif och net an enger landwirtschaftlecher Zon leien, dofir awer all déi aner Gebaier ronderëm an enger, an där dierft gebaut ginn.

Wourops den Affekot vun der Gemeng widderholl huet, dass et net zu enger Ännerung vum Klassement vun der Parzell komm wär, dass den islamesche Kulturzenter seng Rechter kéint exerzéieren an dass keen Obstakel fir zukünfteg Bauaktivitéite virléich. D’Affekotin vum CCIL huet dozou gemengt, dass d’Konditiounen net méi déiselwecht wären an dass, fir um Terrain kënnen ze bauen, eben e punktuelle Changement vum Plan d’aménagement général néideg wär.

En Uerteel dozou dierft an den nächste Woche gesprach ginn.