Ustrengende Start an déi nei Woch fir d'Membere vum Asazzenter Gréiwemaacher-Mäertert.No engem Asaz wéinst engem Transport vu geféierleche Gidder gouf et um Méindeg de Moie géint 11.20 Auer nach en Alarm an der Mäerter Rue Basse, wou en Trakter gebrannt huet.Fir ze verhënneren, datt sech d'Flamen ausbreede géifen, sinn d'Pompjeeë mat schwéierem Otemschutz a mat vill Schaum géint d'Feier virgaangen.Well den Trakter ënner engem Virdaach stoung, koum och en Telekopmast zum Asaz.No gutt enger Stonn war den Asaz eriwwer.