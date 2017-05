Am Mëttelpunkt steet d'Petitioun 785, déi fuerdert, dass op kee Fall duerf Franséisch an de Crèchen an am Cycle1 enseignéiert ginn, an och kee Franséisch am éischten Trimester vum Cycle 2.1.

Bannent sechs Wochen hate 4'511 Persounen d'Petitioun ënnerschriwwen. 4'500 Signaturen sinn néideg, fir dass eng Petitioun am Chamberplenum ëffentlech debattéiert gëtt. D'Petitionnairen hunn um Dënschdeg de Mëtteg vu 14.30 Auer un eng gutt Stonn Zäit fir hir Argumenter duerzeleeën. Duerno ass et dann um Educatiounsminister Claude Meisch.



E Mëttwoch ass de Gesetzprojet iwwert déi méisproocheg Erzéiung bei klenge Kanner vun 0 bis 4 Joer, déi vum September un an de Crèchen an am Precoce soll applizéiert ginn, och Sujet an der parlamentarescher Schoulkommissioun. Virgesinn ass an dem Kontext och d'Aféiere vun 20 Stonnen Gratis-Betreiung. Um Programm e Mëttwoch steet an deem Kontext den Avis vum Staatsrot.