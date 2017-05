De schëllege Chauffeur ass allerdéngs fort gefuer. Kuerz drop huet d'Police de Mann awer lokaliséiert. Et huet sech erausgestallt, dass hien ënner Alkoholafloss mat sengem Auto gefuer ass. Well hie schonn d'lescht Joer gepëtzt gouf, wéi hien alkoholiséiert mam Auto ënnerwee war, gouf de Parquet informéiert. De Won gouf doropshin saiséiert.



Den 112 mellt ee Feier e Méinden den Owend géint 19.40 Auer zu Lenzweiler Op der Sang. An enger Industriehal war eng Maschinn a Brand geroden. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Wëntger a Klierf. Soss Detailer ginn et keng.