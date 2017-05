© Joel Detaille / RTL Radio Lëtzebuerg

‘‘Lëtzebuerg geet et gutt‘‘. Mat deene Wierder huet den Direkter vum Statec, de Serge Allegrezza en Dënschdeg de Moien déi wirtschaftlech Situatioun vum Land beschriwwen.



Quasi an alle Beräicher géifen d'Zeechen nees op Wuesstem weisen, heescht et an der neister note de conjuncture.

National, wéi och am europäesche Kontext, sinn d’Economisten deemno nees méi optimistesch, och wann nach net alles perfekt ass.





Statec Note Conjoncture



Protektionistesch Tendenzen, wéi et se an den USA ewell gëtt, eng onstabil Situatioun am Mëttleren Osten, oder och Wahlen a groussen europäeschen Länner: alles dat sinn ëmmer nees Onsécherheets-Facteure fir déi europäesch Wirtschaftswelt. Och fir de Grand-Duché, deen awer momentan gutt do steet, huet et beim Statec geheescht.Dat läit zu engen un der gudder Konjunktur am ganzen Euro-Raum, mat 2 Mol 0,5 Prozent Wuesstem op déi lescht zwee Trimestere gekuckt, ma awer och op déi gutt Leeschtunge vun den net-finanzielle Servicer hei am Land. Dat bréngt mat sech, dass och de Chômage an der Baisse ass, an dat och bleift, mengt den Konjunktur-Expert beim Statec Ferdy Adam.De Chômage geet no Ënnen a beim Statec gesäit een dat weider esou goen. Den Emploi wäert och nach liicht acceleréieren a sech dono awer bei eppes iwwer 3 Prozent Croissance stabiliséieren. D'Baisse vum Chômage ass generaliséiert a betrëfft och virun allem déi Kategorien, déi een als méi schwaach kann ugesinn, wéi déi Jonk, Leit, déi laang am Chômage sinn, Persoune mat niddrege Qualifikatiounen, a sou weider. Et gesäit esou aus, wéi wann de Chômage durabelement mat dëser Reprise no Ënne gezu ginn, op d'mannst emol bis 2018.Gutt Aussiichten deemno fir de nationalen Aarbechtsmarché. Wat de Wuesstem betrëfft, tabléiert de Statec deen op 4,8% fir dëst, an och op de selwechte Chiffer fir d’nächst Joer. Dat sinn 0,6 Prozentpunkte méi, wéi nach an der leschter Previsioun. Eng Indextranche gëtt momentan emol dofir fir d‘zweet Halschent vum nächste Joer virausgesot.Et ass een awer nach virsiichteg beim Statec an et rechent ee mam zweeten oder drëtten Trimester. Et hänkt souwuel nach vun der konjunktureller Situatioun of, awer och vill vun de Pëtrolspräisser. D'Prognos vum Statec iwwer d'Inflatioun geet vu konstante Pëtrolspräisser aus.Am Resumé also, dass déi ëffentlech Finanze sech an engem ganz favorabelen Zoustand befannen, mä et gëtt natierlech weiderhin vill Facteuren, déi ganz volatil kënne sinn.