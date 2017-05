Den Ëmweltministère deelt mat, datt et an der Uelzecht bei Schëffleng eng Verknaschtung wéinst Kuelewaasserstoffer gëtt.

© MDDI

Elo géif d'Envergure vun der Contaminatioun evaluéiert ginn an da géifen déi néideg Moossnamen decidéiert ginn, heescht et an engem Communiqué. Et goufe Barragen installéiert, fir den Impakt vun der Pollutioun a Grenzen ze halen.

D'Ursaach vun der Verknaschtung ass bis ewell nach net bekannt.