Archivbild

D'Policegewerkschaft verlaangt vum Minister fir bannenzeg Sécherheet, datt déi rezent Geriichtsdecisioune misste respektéiert ginn, datt de Policeschüler de Statut misst zeréckkréien an datt hien assermentéiert gëtt.



Un d'Adress vum Minister sinn et schaarf Kritiken. Hie géing d'Prinzipie vun der Demokratie an déi vun der Separatioun vun de Pouvoiren net respektéieren.



Am Februar 2015 war et en Tëschefall virun enger Stater Disko ginn. De Policeschüler soll déi Nuecht e Messer bei sech gehat hunn, hie soll ze vill Alkohol gedronk gehat hunn an an eng Kläpperei verwéckelt gewiescht sinn.